Громкий судебный процесс над экс-госслужащими начался в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Громкий судебный процесс начался в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Атырауский городской суд №2 приступил к рассмотрению уголовного дела, фигурантами которого являются бывший заместитель акима области Нурсауле Сайлауова, экс-руководитель областного управления образования Каиргали Кенжегалиев и его заместитель Роза Кабдулова, главный бухгалтер школы-интерната для одаренных детей при Малой академии искусств Назымгуль Мажитова. Кроме них, на скамье подсудимых еще четверо работников сферы образования.

Подсудимые обвиняются в неоднократном хищении бюджетных средств.

Напомним, экс-заместитель акима области и руководитель областного управления образования с подельниками были арестованы в начале этого года.