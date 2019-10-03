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    Громкий судебный процесс над экс-госслужащими начался в Атырау

    3 Октября 2019, 14:31

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Громкий судебный процесс начался в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Атырауский городской суд №2 приступил к рассмотрению уголовного дела, фигурантами которого являются бывший заместитель акима области Нурсауле Сайлауова, экс-руководитель областного управления образования Каиргали Кенжегалиев и его заместитель Роза Кабдулова, главный бухгалтер школы-интерната для одаренных детей при Малой академии искусств Назымгуль Мажитова. Кроме них, на скамье подсудимых еще четверо работников сферы образования.

    Подсудимые обвиняются в неоднократном хищении бюджетных средств.

    Напомним, экс-заместитель акима области и руководитель областного управления образования с подельниками были арестованы в начале этого года.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды Судебный процесс
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