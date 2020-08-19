Громкие задержания имеют краткосрочный эффект – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Громкие задержания, эффектные кадры имеют краткосрочный эффект, заявил сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам борьбы с коррупцией. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Громкие задержания, эффектные кадры имеют краткосрочный эффект. Когда такие дела потом еще и разваливаются в суде из-за недостатка доказательств, недоверие общества к мерам государства по борьбе с коррупцией возрастает. Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений – это борьба с ветряными мельницами», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госоргана, где они работали, произошли соответствующие перемены к лучшему, которые исключают повторение событий.

«Пока такой комплексной и превентивной работы я не вижу. Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются. Начали проверять и вскрывать коррупцию в медицине только после дефицита лекарств в разгар пандемии. О нарушениях при цифровизации этой сферы заговорили только сейчас, когда уже потрачены десятки миллиардов тенге. Сейчас выделяем огромные средства на образование, занятость и социальные объекты. Мы должны иметь гарантии, что через год мы вновь не будем говорить о выявленных хищениях в этих сферах, что эти министерства не будут у нас в антилидерах», - сказал Глава государства.

«Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма. Не может быть случайным совпадением то, что криминальные проявления массового характера происходят, как правило, в регионах с наибольшим уровнем коррупции. Сегодняшняя оценка основана на количестве выявленных фактов взяток в том или ином министерстве. Это следует и из представленного доклада. Оценка должна формироваться исходя из принимаемых мер по профилактике, минимизации рисков коррупции и устранению барьеров при получении госуслуг», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед Главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы г. Шымкента и Жамбылской области.

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на совещании по вопросам борьбы с коррупцией можно прочитать здесь.