Гриппом казахстанцы болеют реже, чем в прошлом году на 8 %

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала текущего эпидсезона - с 1 октября 2018 года - зарегистрировано 129 743 случая ОРВИ, что на 8 % ниже уровня заболеваемости прошлого года, проинформировал в ходе пресс-конференции в СЦК главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно с 1 октября проводится еженедельный, а с 1 декабря ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. Превышение контрольного уровня не отмечается, по данным последней 50-й недели показатель заболеваемости составил 99,8 на 100 тысяч населения, при контрольном уровне - 210,1», - сказал Жандарбек Бекшин.

По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Картина выглядит так: Алматы - 22, г. Астана - 4, Жамбылская область - 2, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская области и Шымкент - по 1 случаю. В том числе среди беременных - 4, среди детей до 14 лет - 18. Все заболевшие против гриппа не привиты. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 15 случаев гриппа.

Как отметил главный санитарный врач, в текущем году закуплена российской вакцина «Гриппол +», содержащая антигены штаммов против гриппа А(H1N1), A(H3N2) и гриппа типа В для вакцинации групп риска. В категорию риска входят: дети, подлежащие медицинскому наблюдению, часто болеющие дети, подопечные домов ребенка, детских домов, контингент домов инвалидов и престарелых, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, медицинские работники и беременные женщины во втором и третьем триместре. Каждая из этих групп риска подвержена наиболее тяжелым формам болезни.

Автор: Гульмира Сарбасова