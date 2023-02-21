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    Грипп тяжело протекает у переболевших коронавирусом детей – врач

    21 Февраля 2023, 20:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Если в прошлом году было выявлено много детей, перенесших коронавирус, в этом году все больше детей заболевают гриппом. Об этом заявила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Медицинского Университета Астаны Динагуль Баешева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В декабре - январе увеличилось количество заболевающих ОРВИ и гриппом. В прошлом году было много детей, заболевших коронавирусом. В этом году много детей, болеющих ОРВИ и гриппом. Грипп тяжело протекает у детей, особенно у переболевших коронавирусом. Особенно заболевание гриппом и коронавирусом опасно для детей до двух лет», - сказала на брифинге в СЦК Динагуль Баешева.

    Врач советует родителям не отводить детей в школу или в детский сад, если ребенок заболел гриппом.

    «Если ребенок заболел одним вирусом, в этих местах большого скопления он может подцепить еще другой вирус. В таком случае ребенку сложно побороть болезнь. Если у ребенка пропадает аппетит, появляется одышка, обязательно нужно обратиться к врачу», - сказала Динагуль Баешева.

    Ранее сообщалось, что в стране все больше родителей отказываются от вакцинации детей. По словам главы управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Нуршай Азимбаевой, свыше 6 тысяч родителей в последние годы отказались вакцинировать свое чадо.

    В Министерстве здравоохранения также поделились данными по заболеваемости казахстанцев коронавирусом. В ведомстве отмечают, что за последние две недели заболеваемость выросла почти в 1,5 раза.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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