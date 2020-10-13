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    Григорий Марченко назначен советником председателя правления ЕАБР

    13 Октября 2020, 17:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Советником председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) назначен Григорий Марченко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Григорий Марченко дважды руководил Национальным банком РК (1999-2004 и 2009-2013). С 2005 года по 2009 годы работал председателем правления Halyk Bank.

    В разные годы работал внештатным советником и помощником Президента Республики Казахстан, первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

    «Рад приветствовать Григория Александровича в команде Евразийского банка развития. Уверен в том, что его выдающийся профессионализм и богатый опыт деятельности в финансовой и банковской сферах будет чрезвычайно полезен и востребован на этом качественно новом этапе развития банка в решении таких важных задач, поставленных его акционерами, как кардинальное повышение роли ЕАБР во всесторонней поддержке и продвижении процессов евразийской интеграции», - цитирует пресс-служба ЕАБР председателя правления банка Николая Подгузова.

    Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

    Банк учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 года уполномоченными представителями Российской Федерации и Республики Казахстан. Инициатива создания банка принадлежит президентам России и Казахстана.

    В 2009 году Республика Армения и Республика Таджикистан, в 2010 году — Республика Беларусь, а в 2011 году — Кыргызская Республика стали полноправными участниками банка.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

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