Григорий Ломакин завершил выступления на турнире в Тбилиси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Григорий Ломакин сыграл матч второго круга на хардовом турнире одиночного разряда в грузинском Тбилиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с местным теннисистом Сабой Пурцеладзе и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:4, 6:7, 3:6.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала соревнований в Тбилиси. В предыдущем матче казахстанский теннисист одержал победу над другим грузинским спортсменом Георгием Цивадзе в двух сетах.

В парном разряде турнира казахстанский спортсмен играл в паре с Пурцеладзе, но дуэт проиграл на стадии 1/8 финала.



