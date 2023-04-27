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    Григорий Ломакин  завершил выступления на турнире в Тбилиси

    27 Апреля 2023, 22:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Григорий Ломакин сыграл матч второго круга на хардовом турнире одиночного разряда в грузинском Тбилиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец провел встречу с местным теннисистом Сабой Пурцеладзе и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:4, 6:7, 3:6.

    Встреча проходила на стадии 1/8 финала соревнований в Тбилиси. В предыдущем матче казахстанский теннисист одержал победу над другим грузинским спортсменом Георгием Цивадзе в двух сетах.

    В парном разряде турнира казахстанский спортсмен играл в паре с Пурцеладзе, но дуэт проиграл на стадии 1/8 финала.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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