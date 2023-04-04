Григорий Ломакин выиграл второй матч за день на турнире в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин сыграл матч первого круга на хардовом турнире парного разряда в индийском городе Ченнай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с испанским теннисистом Давидом Перес Сансом сыграл с индийским дуэтом Тушар Мадан — Джагмет Сингх и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:3.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала соревнований. На предыдущем турнире в Майсуре Григорий также потерпел поражение в первой встрече.

В одиночном разряде индийского турнира казахстанский спортсмен утром сегодняшнего дня вышел во второй круг.



