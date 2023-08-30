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    Григорий Ломакин проиграл на старте турнира в Таиланде

    30 Августа 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин сыграл дебютный матч на хардовом турнире ITF одиночного разряда в тайском Накхонситхаммарате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ломакин провел встречу против японского спортсмена Тайсея Ишикава и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 4:6.

    Данная игра состоялась на стадии 1/16 финала турнира в Таиланде. Ранее Ломакин также потерпел поражение в первой игре парного разряда.

    Отметим, что 25-летний казахстанец на данный момент располагается на 1060-ой позиции мирового рейтинга одиночного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Ишикава на 774-й.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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