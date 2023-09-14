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    16:45, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Грибная поляна появилась в центре Семея

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В центре Семея выросли грибы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В областном центре в последние дни установилась дождливая погода. Жители делятся фотографиями в мессенджерах и отмечают, что впервые видят, чтобы в черте города росли грибы. Их можно увидеть среди газоновой травы вдоль Арбата, рядом расположены городской акимат и краеведческий музей.


    «Скорее всего, это Ежевик, так как с нижней стороны как ежик. Гриб считается съедобным, используется для приготовление соусов. Но употреблять их в пищу нельзя на 100%, так они адсорбируют из атмосферы канцерогены», - предупредил горожан биолог Василий Полевик.

    Биолог считает, что причиной их появления могут быть не только дожди, но и, возможно, что споры грибов в центр города занесли вместе с почвой.



    Теги:
    Общество Природа Абайская область Семей для mail.ru
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