Грете Тунберг грозит до шести месяцев тюрьмы

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Шведская экологическая активистка Грета Тунберг в понедельник предстанет перед судом за нарушение правил при проведении демонстрации в Мальмё, ей может грозить до шести месяцев тюремного заключения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство Agence France-Presse, согласно обвинительному заключению, 20-летняя Тунберг «принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей» и «ослушалась приказа полиции уйти с дороги». Максимальное наказание может составить до шести месяцев лишения свободы, однако прокурор Шарлотта Оттосен заявила агентству, что обычно нарушителям, которым предъявлены подобные обвинения, выписывают штрафы.

19 июня группа протестующих от организации Reclaim the Future попыталась блокировать въезд в порт города Мальмё на юге Швеции в знак протеста против использования ископаемого топлива. «Мы не останемся в стороне и вместо этого физически остановим инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом. Мы возвращаем будущее», - написала Тунберг в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

В 2023 году Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз были номинированы на Нобелевскую премию мира. Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре 2019 года, вызвавшего большой общественный резонанс. В речи на саммите по климату активистка заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением окружающей среды не предпринимается достаточно усилий.