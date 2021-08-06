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      Мировые новости

    Греция и Турция продолжают борьбу с лесными пожарами

    6 Августа 2021, 16:37

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Турция и Греция не могут пока обуздать лесные пожары, ставшие следствием беспрецедентной жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Хотя пожарным удалось не допустить возгорания на угольной электростанции Миляс в провинции Мугла на юго-западе Турции, еще несколько очагов продолжают полыхать.

    За девять дней вызванной масштабными лесными пожарами чрезвычайной ситуации погибли 8 человек, более 850 пострадали, десятки населённых пунктов были эвакуированы, известные на весь мир курорты Анталия и Бодрум опустели.

    «Сегодня ситуация лучше, чем вчера, - заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. - Мы остановили дальнейшее распространение огня, благодаря самоотверженным усилиям всех тех, кто нам помогает - в воздухе и на земле».

    В тушении пожаров задействовано более 1 100 единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200. Список государств, оказывающих Турции помощь техникой и специалистами, растёт.

    По ту сторону Эгейского моря, огонь по-прежнему находится на подступах к Археологическому музею Древней Олимпии, святилищу на полуострове Пелопоннес, где возникли и на протяжении веков проводились Олимпийские игры, другим бесценным для истории человечества памятникам.

    Премьер-министр Кириакос Мицотакис пригласил тех, кто не верит в климатические изменения , приехать в Грецию и убедиться в их беспощадной реальности: «Наша страна столкнулась с беспрецедентным экологическим кризисом... Это - результат чрезмерной жары, которая продолжается уже вторую неделю»...

    Всё это время столбик термометра не опускается ниже отметки в 40 градусов по Цельсию. Афины обратились за содействием в Европейский механизм гражданской защиты. К уже оказавшим помощь за последние сутки присоединились Франция, Швеция, Румыния и Швейцария.

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    Греция Турция Мировые новости Пожар
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