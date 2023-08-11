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    Гражданство РК обещал иностранцам житель Алматы

    11 Августа 2023, 22:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданство Казахстана обещал иностранцам житель Алматы. Подозреваемый также обещал свою помощь в получении кредита. За свои услуги он получал вознаграждение от 300 тысяч до 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «В отношении гражданина А., 1990 года рождения, с официальным заявлением в наше подразделение обратились четыре человека. Уголовное дело зарегистрировано по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК РК. Досудебное расследование проводится. Вместе с тем, не исключая возможность причастия злоумышленника к другим эпизодам, призываем граждан, в случае его опознания, позвонить по следующим телефонам: 8-778-622-02-19 и 8-747-699-70-02», – сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Мухамедали Сейсенулы.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Борьба с преступностью МВД РК
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