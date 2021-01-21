Гражданское участие в своей работе расширяет Агентство РК по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по противодействию коррупции расширяет гражданское участие в своей работе. Об этом на брифинге заявила заместитель директора Департамента партнерства Агентства Перизат Садуакас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционное ведомство расширяет гражданское участие в своей работе, создавая комфортные площадки для взаимодействия и сотрудничества. Одной из них стали сервисные центры «Antikor ortalygy», действующие во всех регионах страны. С момента их открытия проведено более 3 000 различных мероприятий, встреч, презентаций, брифингов и т.д., в рамках которых тысячи казахстанцев смогли озвучить свои проблемы и получить ответы специалистов», - сказала Перизат Садуакас.

Она также добавила, что современные технологичные форматы работы Агентство успешно комбинирует с традиционными, такими как приемы граждан. Они дают возможность более обстоятельно вникнуть в суть сложных и неординарных кейсов, позволяют принять правильное решение. Первые руководители территориальных департаментов Агентства в прошлом году в «Antikor ortalygy» провели более 600 приемов граждан.

В этих же целях на сайте Агентства функционирует специальный сервис «вопрос-ответ», на котором каждый запрос обрабатывается и дается соответствующая реакция.

«Еще один действенный механизм обратной связи – портал Электронного правительства «Открытый диалог», где Агентство ежемесячно проводит интернет-конференции. Следует отметить работу Специальных мониторинговых групп, информационно-просветительских штабов и антикоррупционных проектов «Adaldyq alańy», «Protecting Business and Investments», «Adal komek», «Ашық бюджет» и других, которые успешно решают задачу по вовлечению представителей общественности и экспертов в борьбу с коррупцией», - заключила Перизат Садуакас.

Ранее сообщалось, что Королевство Иордании заинтересовалось проектом Агентства РК по противодействию коррупции «AntikorNews», направленным на повышение открытости и транспарентности деятельности ведомства. Заместитель директора Департамента партнерства агентства Перизат Садуакас рассказала, какие проекты реализовало Агентство РК по противодействию коррупции в социальных сетях в 2020 году.