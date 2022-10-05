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    Гражданский альянс Казахстана предложил кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост Президента

    5 Октября 2022, 11:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Гражданский альянс Казахстана поддержал предложение выдвинуть кандидатуру действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 сентября, когда Глава государства в своем Послании сообщил о том, что осенью состоятся выборы Президента, поступило очень много обращений, телефонных звонков мне персонально как президенту Гражданского альянса Казахстана, высшему должностному лицу нашего объединения. Они не просто с просьбой, а требованием о том, чтобы мы выдвинули кандидатуру действующего Главы государства на пост Президента РК», - сказала Бану Нургазиева на конференции организации.

    Зачитав одно из писем, поступивших из регионов, она вынесла на повестку дня вопрос о заявлении Гражданского альянса Казахстана в поддержку кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на пост Президента РК.

    По итогам, из 26 членов-полномочных представителей «за» проголосовали 26.

    Ранее в Центральной избирательной комиссии пояснили, как могут баллотироваться на должность Президента РК беспартийные казахстанцы

    Внеочередные президентские выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

    О том, как будут проходить выборы, можно прочитать здесь.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Общество Президентские выборы - 2022
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