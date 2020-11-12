Гражданские активисты помогли сэкономить 255 млн тенге бюджетных средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданские активисты помогли сэкономить 255 млн тенге бюджетных средств. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы на деле воплощаем ту концепцию, которую объявил Глава государства – концепцию «слышащего государства». Мы не останавливаемся на этом, работаем по новым и новым направлениям. Сейчас очень перспективное направление – это интерактивная карта открытых бюджетов. Раньше я говорил о физической открытости, то есть, о создании безбарьерной среды, а здесь речь идет об открытости данных, открытости бюджетов. Это одна из важнейших составляющих превенции коррупции, если люди знают, куда и на что тратятся их средства, которые они заплатили в качестве налогов, на что они содержат государство и куда эти деньги тратятся. Все сейчас находится под общественным контролем. Создан специальный портал publicbudget.kz. Эта работа проводится при поддержке Агентства во взаимодействии с Фондом развития парламентаризма в Казахстане», – сказал О. Бектенов.

По его словам, финансовую поддержку проекту оказывает Посольство Королевства Нидерландов в Казахстане. Сегодня на интерактивной карте открытых бюджетов уже опубликованы данные о бюджетах на сумму свыше 11 трлн тенге. Теперь любой гражданин, зайдя на портал, может самостоятельно посмотреть интересующий его объект: сколько бюджетных средств потрачено на его строительство, ремонт или содержание - и оставить жалобу, обращение, если он недоволен, например, качеством дороги, построенной возле его дома. Если гарантийный срок еще не истек, то будут приняты меры к подрядчику, чтобы недостатки были устранены.

О. Бектенов подчеркнул, что благодаря интерактивной карте открытых бюджетов осуществляется общественный контроль за расходованием государственных средств, а также формируется культура общения между гражданами и государством. По его словам, теперь чиновники должны понимать, что все находится под пристальным вниманием общества и граждане могут в любой момент проконтролировать расход бюджетных средств и высказать свои замечания.

Также О. Бектенов сообщил, что в развитие интерактивной карты реализуется новый проект – «ашық бюджет». Проект также направлен на содействие гражданскому участию в управлении государством через повышение финансовой грамотности населения. Уже проведена 131 онлайн-консультация, к этой работе привлечено более 80 экспертов. За два месяца реализации этого проекта гражданским активистам удалось предотвратить нерациональное использование 255 млн тенге. Граждане зашли на портал интерактивной карты, нашли неэффективные затраты, обратились с запросами, и соответствующие конкурсы были отменены.

В Агентстве считают, что этот данный проект будет серьезным рычагом общественного контроля за расходованием бюджетных средств. В рамках проекта, который реализуется также при финансовой поддержке Посольства Нидерландов, в каждом из 17 регионов Казахстана профессионально работают по два человека, которые ведут мониторинг бюджетов. К ним добавлены еще 34 специалиста – сотрудники Агентства и работники проектных офисов «Адалдык аланы». Кроме них, есть много активистов, которые занимаются этим мониторингом добровольно.