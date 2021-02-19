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    Гражданку Турции наказали за использование двойного гражданства

    19 Февраля 2021, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортными полицейскими привлечена к административной ответственности гражданка Турции за использование двойного гражданства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    Сотрудниками Линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы выявлена гражданка 1987 года рождения, с двойным гражданством Республики Казахстан и Турции, прилетевшая авиарейсом «Анталья — Алматы».

    В отношении женщины составлен административный протокол по статье ст. 496 ч. 2 КоАП РК (Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства ).

    По решению Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы данная гражданка Турции привлечена к ответственности в виде административного выдворения за пределы РК сроком на 5 лет.

    Напомним, с начала текущего года на обслуживаемом участке Д П на транспорте МВД РК было выявлено 3 граждан с двойным гражданством. В том числе граждане Турции - 2, США - 1.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Турция МВД РК
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