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    Гражданка Узбекистана продала двух своих детей в Казахстане

    3 Апреля 2023, 12:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Уральске за торговлю детьми задержана 31-летняя гражданка Республики Узбекистан за продажу двух своих детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанские полицейские установили, что молодая женщина продала своих двух детей 2018 и 2019 годов рождения.

    «Первый факт имел место в июне 2018 года. Женщина незаконно передала своего новорожденного ребенка семейной паре из Атырауской области для дальнейшего незаконного усыновления. И второй факт – в декабре 2022 года она продала свою трехлетнюю дочь за 1 млн тенге семейной паре из Уральска», - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов в ходе онлайн-брифинга.

    По его словам, факты зарегистрированы по статье 135 Уголовного кодекса РК «Торговля несовершеннолетними».

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область Суды МВД РК
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