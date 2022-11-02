Гражданка России ограбила пенсионерку в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Дерзкий грабеж совершила иностранка в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В конце октября в ОП Жарминского района обратилась 73-летняя жительница села Калбатау.

По словам пенсионерки, во дворе дома из ее рук неизвестная женщина открыто похитила золотые серьги, стоимостью 500 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 27-летняя гражданка Российской Федерации , которая в ходе допроса дала признательные показания, выдав похищенное. По данному факту начато досудебное расследование по ст.191 ч.1 «Грабеж» УК РК», - сообщили в полиции.





Фото: yocity12.com



