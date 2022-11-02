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      Восточно-Казахстанская область

    Гражданка России ограбила пенсионерку в ВКО

    2 Ноября 2022, 18:01

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Дерзкий грабеж совершила иностранка в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В конце октября в ОП Жарминского района обратилась 73-летняя жительница села Калбатау.

    По словам пенсионерки, во дворе дома из ее рук неизвестная женщина открыто похитила золотые серьги, стоимостью 500 тысяч тенге.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 27-летняя гражданка Российской Федерации , которая в ходе допроса дала признательные показания, выдав похищенное. По данному факту начато досудебное расследование по ст.191 ч.1 «Грабеж» УК РК», - сообщили в полиции.


    Фото: yocity12.com
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью
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