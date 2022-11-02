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Гражданка России ограбила пенсионерку в ВКО

2 Ноября 2022, 18:01
Гражданка России ограбила пенсионерку в ВКО
2 Ноября 2022, 18:01

Гражданка России ограбила пенсионерку в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Дерзкий грабеж совершила иностранка в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В конце октября в ОП Жарминского района обратилась 73-летняя жительница села Калбатау.

По словам пенсионерки, во дворе дома из ее рук неизвестная женщина открыто похитила золотые серьги, стоимостью 500 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 27-летняя гражданка Российской Федерации , которая в ходе допроса дала признательные показания, выдав похищенное. По данному факту начато досудебное расследование по ст.191 ч.1 «Грабеж» УК РК», - сообщили в полиции.


Фото: yocity12.com


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