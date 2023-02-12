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    Гражданка Кыргызстана погибла при землетрясении в Турции

    12 Февраля 2023, 13:15

    БИШКЕК.КАЗИНФОРМ - В результате землетрясений в Турции погибла гражданка Кыргызстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

    «С глубокой скорбью сообщаем, что по подтвердившейся 11 февраля информации, гражданка Кыргызской Республики погибла в городе Хатай Турецкой Республики в результате произошедших 6 февраля 2023 года землетрясений в юго-восточной части Турции. Личность погибшей опознали родственники», - сообщает МИД КР.

    По информации ведомства, представители генерального консульства Кыргызской Республики в г. Анталья находятся в городе Хатай для оказания содействия в оформлении документов и отправлении тела погибшей на родину.

    Ранее сообщалось, что 7 и 9 февраля репатриационными рейсами из аэропорта турецкого города Газиантеп были доставлены в Астану 58 казахстанцев и 24 гражданина Кыргызстана.

    Для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений Кыргызстан направил в Турцию 63 сотрудника МЧС КР, также дополнительно направит 100 спасателей, юрты и гуманитарную помощь.

    Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, число жертв землетрясений в Турции превысило 21 тысячу человек.

    Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.


    Фото: mfa.gov.kg

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Происшествия Кыргызстан Землетрясение Землетрясение в Турции
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