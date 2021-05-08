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    Гражданка Казахстана погибла в Тбилиси: подозреваемому грозит срок от 8 до 10 лет

    8 Мая 2021, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Грузии предъявила обвинение по делу об изнасиловании и доведении до самоубийства в отношении гражданки Казахстана. Об этом говорится на сайте прокуратуры страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В сообщении говорится, что подозреваемый изнасиловал девушку, а также угрожал ей убийством. В результате тяжелого психотравматического состояния она покончила жизнь самоубийством.

    Подозреваемый был задержан 6 мая.

    Также в информации указывается, что подозреваемому в случае, если докажут его вину, грозит лишение свободы 8 до 10 лет.

    Напомним, 5 мая текущего года под окнами одного из домов в Тбилиси было обнаружено тело гражданки Казахстана.

    Ранее в Министерстве иностранных дел РК, ссылаясь на данные правоохранительных органов Грузии, сообщили о том, что грузинская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства.

    Отмечалось, что девушка упала с 9-го этажа и скончалась.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Борьба с преступностью Происшествия Генпрокуратура Грузия
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