Гражданка Казахстана погибла в Тбилиси: подозреваемому грозит срок от 8 до 10 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Грузии предъявила обвинение по делу об изнасиловании и доведении до самоубийства в отношении гражданки Казахстана. Об этом говорится на сайте прокуратуры страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении говорится, что подозреваемый изнасиловал девушку, а также угрожал ей убийством. В результате тяжелого психотравматического состояния она покончила жизнь самоубийством.

Подозреваемый был задержан 6 мая.

Также в информации указывается, что подозреваемому в случае, если докажут его вину, грозит лишение свободы 8 до 10 лет.

Напомним, 5 мая текущего года под окнами одного из домов в Тбилиси было обнаружено тело гражданки Казахстана.

Ранее в Министерстве иностранных дел РК, ссылаясь на данные правоохранительных органов Грузии, сообщили о том, что грузинская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства.

Отмечалось, что девушка упала с 9-го этажа и скончалась.