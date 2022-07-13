Гражданина Великобритании спасли на Капшагайском водохранилище

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На Капшагайском водохранилище в 100 метрах от берега спасли 49-летнего гражданина Великобритании. Он попал на глубину и начал тонуть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, тонущего мужчину сотрудники оперативно-спасательного отряда города Конаев заметили 13 июля в 18:55.

«Спасатели благополучно эвакуировали мужчину на берег, в медицинской помощи он не нуждался», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Недавно на Капшагайском водохранилище утонул студент из Индии.