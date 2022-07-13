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    Гражданина Великобритании спасли на Капшагайском водохранилище

    13 Июля 2022, 21:29

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На Капшагайском водохранилище в 100 метрах от берега спасли 49-летнего гражданина Великобритании. Он попал на глубину и начал тонуть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматинской области, тонущего мужчину сотрудники оперативно-спасательного отряда города Конаев заметили 13 июля в 18:55.

    «Спасатели благополучно эвакуировали мужчину на берег, в медицинской помощи он не нуждался», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Недавно на Капшагайском водохранилище утонул студент из Индии.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Видео Регионы Казахстана МЧС ДЧС Капчагай
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