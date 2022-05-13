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    Граждане Узбекистана находились в опрокинувшемся автобусе на трассе в Жамбылской области

    13 Мая 2022, 00:32

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия на жамбылском участке трассы республиканского значения Западная Европа - Западный Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления департамента по ЧС Жамбылской области, ДТП произошло на 571 километре трассы Алматы – Ташкент, в шести километрах от села Бауыржан Момышулы Жуалынского района Жамбылской области.

    «Опрокинулся пассажирский автобус, зарегистрированный в Республике Узбекистан. Причины произошедшего выясняются компетентными органами», - пояснили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось, что в результате аварии помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте происшествия, в больницу обратились 33 человека, трое из них находятся в реанимации. По предварительным данным, ДТП произошло из-за ухудшения погодных условий (дождь и град), водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, который двигался в попутном направлении.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены необходимые экспертизы.

    Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП
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