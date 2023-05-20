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    Граждане Турции за рубежом начали голосовать на президентских выборах

    20 Мая 2023, 17:10

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В субботу, 20 мая, стартовал процесс голосования в рамках второго тура выборов президента Турции за рубежом и на пограничных пунктах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    В Высшей избирательной комиссии Турции (YSK) сообщили, что в соответствии с принятым ранее решением 167 участков открыты в 73 странах мира.

    Процесс голосования в зарубежных представительствах Турции продолжится до 24 мая.

    На пограничных пунктах, сухопутных КПП, в аэропортах и морских гаванях республики можно проголосовать до 17.00, 28 мая.

    Бюллетени будут доставлены в Анкару дипломатическими курьерами в режиме повышенной безопасности.

    Подсчет голосов начнется после 17.00, 28 мая - одновременно с закрытием избирательных участков в самой Турции.

    Согласно данным ЦИК страны, на президентских выборах 14 мая проголосовали 87,04 процента избирателей, 1 миллион 37 тысяч 104 голоса были признаны недействительными. Согласно окончательным итогам первого тура голосования на президентских выборах в Турции 14 мая действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган -5,17%, председатель партии «Родина» Мухаррем Индже - 0,43.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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