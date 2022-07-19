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    Граждане США чувствуют себя защищенными с оружием - опрос

    19 Июля 2022, 14:32

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Национальный опрос движения «Соглашение о действиях штатов» (Convention of States Action) показал, что более 40% опрошенных считают, что вооруженные граждане США, а не правоохранительные органы, являются лучшим способом защиты населения от массовых расстрелов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Breitbart News.

    На вопрос «Что, по вашему мнению, лучше всего защитит вас и вашу семью в случае массовой стрельбы?» 41,8% опрошенных ответили вооруженные граждане. 25,1% отдали предпочтение правоохранительным органам. 10,3% проголосовали за федеральных агентов. 22,8% отметили, что ничего из вышеперечисленных вариантов не защитит их.

    На вопрос «Насколько вы уверены в том, что ваши местные правоохранительные органы и правительственные чиновники смогут определить и остановить насильника до того, как он начнет массовую стрельбу?» подавляющее большинство опрошенных (62,2%) сообщили о неуверенности данных органов остановить насильника. Из них 26,9% сказали, что совсем не уверены в правоохранительных органах. 37,9% выразили уверенность в действиях полиции.

    Опрос провели среди 1078 граждан США в период с 7 по 10 июля с погрешностью в 2,9%.


    Фото: pewresearch.org

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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