Граждане России могут находиться на территории Казахстана 90 дней - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается большое количество въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан, в частности россиян. Данную ситуацию с правовой точки зрения директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов прокомментировал на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Как пояснил эксперт, по нашему законодательству, в рамках международных договоров, граждане РФ могут находиться на территории нашей страны 90 дней, после чего они должны выехать.

«А разрешение на временное проживание тоже в соответствии с законодательством по шести установленным правилам, среди которых есть и разрешительные, подтверждающие документы государственных органов.

Закрытие границы имеет и другую негативную сторону и (может - прим.ред.) привести к обратной реакции, ухудшению экономического обмена, поскольку ударит по продовольственной безопасности северных регионов Казахстана, потому что зависимость от импорта товаров и продовольствия очень значительна и может «обрушить» всю приграничную торговлю, приведет подорожанию и дефициту товаров», - написал Марат Башимов.

Ранее ситуацию на границе с Россией прокомментировали в Пограничной службе КНБ РК.





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