Граждане положительно воспримут увеличение пенсий и минимальной зарплаты – сенатор Динар Нукетаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Динар Нукетаева считает, что казахстанцы положительно воспримут увеличение пенсий и минимальной заработной платы. Такое мнение она высказала после выступления Президента РК Касым-Жомарта Токаева с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время эта тема широко обсуждалась общественностью. Во время поездок в регионы часто задавались вопросы о снижении пенсионного возраста для женщин. Конечно, это вопрос очень сложный, поскольку требует больших затрат. Мы это прекрасно понимаем, тем не менее, Президент пошел навстречу и до 2028 года пенсионный возраст будет 61 год. Думаю, сейчас будут вноситься изменения и дополнения в законодательство о социальном и пенсионном обеспечении», – сказала Д. Нукетаева.

Сенатор также отметила, что, в соответствии с поручением Главы государства, пенсии казахстанцев к 2025 году увеличатся в среднем на 27%. По мнению Д. Нукетаевой, граждане воспримут это поручение очень положительно, как и решение об увеличении минимальной заработной платы с 60 тыс. тенге до 70 тыс. тенге.

Сегодня Президент РК К. Токаев выступил с очередным Посланием народу Казахстана.