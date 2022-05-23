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    Граждане КНР лидируют по приобретению недвижимости в Южной Корее

    23 Мая 2022, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Китайцы купили почти 7 тыс. объектов недвижимости в Южной Корее в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Yonhap News Agency.

    Согласно отчету депутата правящей партии «Сила народа» Чон Ву Тайка со ссылкой на Исследовательскую службу Национальной ассамблеи, в общей сложности граждане Китая приобрели 6640 объектов недвижимости в прошлом году, из которой более половины находятся в Сеульском национальном столичном регионе (состоит из трех административных районов: Сеул, Инчхон и Кенгидо).

    Китайцы составили 78,1% от общего объема иностранных покупок в провинции Кенгидо, которая окружает столицу страны – 2659 квартир и домов. В этом регионе граждане США выкупили 408 объектов.

    Второе и третье место заняли город Инчхон – 1220 и столица Сеул – 736 объектов недвижимости соответственно.

    Автор: Кожыбаев Рустем

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жилье Китай Корея
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