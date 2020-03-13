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    Граждане каких стран находились на борту авиарейса Франкфурт-Алматы

    13 Марта 2020, 18:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил граждане каких стран находились на борту авиарейса Франкфурт-Алматы, на котором прилетел зараженный коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тот рейс Франкфурт-Алматы, он является регулярным рейсом, и пассажиры вышли через общий терминал. Мы установили сейчас список 73 пассажиров, из них 41 граждан РК, остальные граждане других стран. В частности, наибольшее количество - это граждане Германии и 16 человек - граждане других стран», - уточнил Елжан Биртанов.

    Ранее сообщалось, что у двух граждан Казахстана выявлен коронавирус .

    Автор:

    Серик Сабеков

    Здравоохранение Германия Пневмония в Китае
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