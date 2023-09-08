Граждане каких стран чаще всего нарушают законодательство Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году более 33 тысяч иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение казахстанского законодательства. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За работу в Республике Казахстан без получения необходимых разрешений на осуществление трудовой деятельности в соответствии с пунктом 5 статьи 517 законодательства об административных правонарушениях влечет штраф в размере 25 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток, либо выдворение за пределы Республики Казахстан. В 2023 году к административной ответственности привлечено 33 704 иностранных граждан, из них 3 245 граждан выдворены с территории Казахстана», - сообщили в МВД, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В ведомстве сообщили, граждане каких иностранных государств чаще всего нарушают законодательство Казахстана.

«Наиболее часто нарушающие казахстанское законодательство граждане Узбекистана – 20 536, России – 3 810, Таджикистана – 1 436, Кыргызстана – 744 человека. В местах лишения свободы находятся 513 иностранцев», - отметили в МВД.