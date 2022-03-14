Граждане каких стран были задержаны по январским событиям в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько иностранцев задержано по январским событиям в Казахстане, рассказал генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Иностранцев на сегодня задержано девятнадцать лиц. Это граждане России, Узбекистана и Кыргызстана. Фактически все они участвовали в массовых беспорядках, они задержаны по массовым беспорядкам», - сказал Берик Асылов, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.

Ранее генпрокурор сообщил, что общее число арестованных по всем органам составило 766 подозреваемых. В основной массе – это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования. Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп и 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.