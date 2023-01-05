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    Граждане каких государств участвовали в январских беспорядках в Казахстане

    5 Января 2023, 11:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В основной массе участники беспорядков – это молодые люди в возрасте до 35 лет. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего в производстве спецпрокуроров находилось 720 уголовных дел. По этим делам задержаны 25 лиц, состоящие в запрещенных экстремистских движениях. Арестованы 42 члена организованных преступных групп. Кроме того, среди подозреваемых 8 приверженцев деструктивных религиозных течений. 126 лиц ранее судимы за убийства, кражи, грабежи и разбои», - сказал Берик Асылов.

    Генпрокурор уточнил, что в основной массе участники беспорядков – это молодые люди в возрасте до 35 лет.

    «Кроме этого, подозреваемыми в участии в массовых беспорядках и других преступлениях также признаны иностранцы. Среди них - граждане Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана», - добавил Берик Асылов.

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступает генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Ранее в Мажилисе организовали выставку, на которой показали оружие, изъятое у участников январских беспорядков прошлого года.


    Фото: EPA

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Алматинская трагедия Январские события
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