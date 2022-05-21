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    Граждане готовы принять участие в референдуме – Председатель Мажилиса

    21 Мая 2022, 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о выездах депутатов в регионы для проведения встреч с населением по обсуждению предстоящего референдума и предлагаемых изменений в Конституцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как информировал Ерлан Кошанов, ежедневно депутатами проводилось до 250 мероприятий, премущественно в трудовых коллективах, на рынках, социальных объектах и отдаленных населенных пунктах. По его словам, в целом граждане поддерживают предлагаемые реформы и готовы принять участие в референдуме.

    К разъяснительной кампании по всенародному плебисциту подключена партия AMANAT. Активно работают республиканский и региональные штабы из числа авторитетных партийцев. Мобилизованы депутаты фракций в маслихатах всех уровней и молодежное крыло партии.

    В ходе поездок мажилисмены получили обратную связь по актуальным проблемам, волнующим население. Все вопросы будут систематизированы и отработаны совместно с Правительством согласно утвержденному алгоритму.

    Председатель Мажилиса проинформировал Главу государства о законотворческой деятельности Палаты. С начала сессии одобрено 64 законопроекта, на рассмотрении – 51, в том числе в реализацию поручений Президента. Поправки касаются налогового кодекса, правоохранительных органов, финансовых пирамид, а также вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

    Президенту также доложили о подготовке к публичному заслушиванию отчета Правительства и Счетного комитета за 2021 год, а также проведению парламентских слушаний по вопросам водных ресурсов.

    Кроме того, Ерлан Кошанов проинформировал Касым-Жомарта Токаева об усилении работы по линии парламентской дипломатии. В мае проведено совместное выездное заседание профильных комитетов парламентов Казахстана и Кыргызстана по международным делам и обороне на пограничном посту в поселке Кордай Жамбылской области. В июне планируется участие депутатов в заседании советов Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Армении и Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран в Кыргызстане.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Мажилис Конституция Политика Ерлан Кошанов Референдум
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