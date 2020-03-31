Гражданам РК в Беларуси рекомендуют планировать возвращение в Казахстан через другие страны

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Беларуси рекомендует гражданам РК заранее планировать маршрут для возвращения на родину через другие страны, поскольку все рейсы авиакомпании «Белавиа» в Казахстан приостановлены с 31 марта по 14 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение посольства в Facebook.

«В соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан №1 от 30 марта 2020 года, с 00.00 часов 1 апреля 2020 года прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев и Международный аэропорт Алматы будут приостановлены. В этой связи все рейсы ОАО «Авиакомпания «Белавиа» в Республику Казахстан временно приостановлены в период с 31 марта по 14 апреля 2020 года. Посольство рекомендует заранее планировать маршрут для возвращения в Казахстан через другие страны», - говорится в сообщении.

Учитывая постоянно изменяющеюся ситуацию, граждан просят регулярно проверять обновления на сайте авиакомпании «Белавиа». «Примите во внимание, что согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №171 от 25 марта 2020 года, все пребывающие в Республику Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течении 14 календарных дней со дня прибытия должны находится в самоизоляции в домашних условиях и не подлежат последующему пропуску через границу РБ до истечения срока самоизоляции», - отмечают в посольстве. В Министерстве иностранных дел РК и Посольстве РК в Беларуси в режиме 24/7 работают штабы по оперативному реагированию на распространение коронавируса. При возникновении просим обращаться по следующим контактам: МИД РК Телефон: с 9.30 до 18.30 +7 7172 720 046; +7 7172 720 047; +7 7172 720 549. Ночное время и выходные: +7 7172 720 111. Email: covid19@mfa.kz; kezekshi@mfa.kz. Посольство Казахстана в Беларуси: г. Минск: +375 17 276 0120; +375 17 276 0108. г. Брест: +375 16 258 3500; +375 44 599 1122. Email: minsk@mfa.kz