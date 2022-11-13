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    Гражданам Казахстана рекомендовали быть бдительными в Турции

    13 Ноября 2022, 22:15

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - 13 ноября в 16:20 по местному времени в одном из оживленных районов Стамбула произошел взрыв, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле.

    Взрыв произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу Стамбула. На месте трагедии работает большое количество бригад скорой медицинской помощи, спасатели и пожарные службы.

    По информации стамбульского губернаторства, 6 человек погибли и 53 пострадали.

    Генеральное консульство РК в Стамбуле рекомендует казахстанцам, находящимся в Турции, проявлять максимальную осторожность, особенно в местах массового скопления людей.

    Загранпредставительство Казахстана находится на связи с турецкими властями. Информация о пострадавших гражданах Казахстана отсутствует.

    Контактный телефон Генконсульства РК в Стамбуле +90 212 662 53 49.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    МИД РК Происшествия Турция Взрыв
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