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    Граждан Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана подозревают в подготовке терактов в ФРГ

    7 Июля 2023, 08:41

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - МВД Германии рапортует о раскрытии террористической ячейки, которая готовила теракт. Задержаны выходцы из стран Средней Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В Германии и Нидерландах задержаны девять выходцев из стран Средней Азии по делу о терроризме. По версии следствия, они готовили нападения в ФРГ и собирали деньги на деятельность террористической группировки «Исламское государство». Согласно этим данным, подозреваемые поддерживали связь с исламистами, базирующимися в Афганистане и соседних странах.

    По информации министра внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберта Реула,

    задержаны граждане Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана в возрасте от 20 до 46 лет. По версии следствия, они уже получили указание от кураторов осуществить теракт и начали подготовку, однако конкретные детали ещё не были проработаны. Прокуратура посчитала ситуацию достаточно серьёзной, чтобы прервать деятельность группы и задержать её предполагаемых участников.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Таджикистан Туркменистан Кыргызстан Германия Видео Мировые новости
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