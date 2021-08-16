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Граждан Казахстана на территории Афганистана нет - МИД РК

16 Августа 2021 17:02
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Граждан Казахстана на территории Афганистана нет - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждан Казахстана на территории Афганистана нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

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«Граждан Казахстана на территории Афганистана сейчас нет. Все уже покинули территорию этой страны, по крайне мере те, о которых мы знали», - отметили в пресс-службе ведомства.

В МИДе также пояснили, что дипломаты находятся на службе и продолжают свою работу.

«Эвакуировать их мы не планируем», - добавили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, пресс-секретарь Главы государства Берик Уали заявил о том, что Президент Казахстана не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана.

«Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана. Слухи на эту тему неуместны. Помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства Всемирной организации», - написал Б. Уали в Facebook .

Сегодня также Глава государства провел совещание по ситуации в Афганистане. Были обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учетом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны.

Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной.

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#МИД РК   #Афганистан  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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