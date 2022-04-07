Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Гравий и песок незаконно добывают в русле реки в Алматинской области

    7 Апреля 2022, 21:17

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Жители Алматинской области выявили незаконную добычу песка и гравия в русле реки Каратал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обеспокоенные активисты выложили видео с места в Instagram: «Русло реки Каратал все так же продолжают уничтожать. Наверное, скоро Балхаш потеряет одну из семи рек и люди останутся без воды», - говорится в посте.

    В департаменте экологии по Алматинской области сообщили, что по данному вопросу был проведен экстренный выезд специалистов ведомства. На место незаконного недропользования прибыли также представители Талдыкорганской городской прокуратуры и природоохранной полиции.

    «Факт незаконного недропользования подтвердился. После сбора документов дела материалы рассматриваются департаментом экологии. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РК в отношении виновных будут приняты административные меры», - отметили в департаменте.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Экология Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Астана в дыму: как защитить себя от смога
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске