Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Гранты по проекту «Zhas project» будут выплачивать двумя частями

    3 Августа 2022 18:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана» Тохтар Болысов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что гранты будут выплачивать частями по 70% и 30%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Гранты будем выплачивать частями по 70% и 30%. После определения победителей конкурса выплатят 70%. На эту сумму приобретут необходимые для реализации проекта материалы и оборудование. Оставшиеся 30% средств выплатят после реализации проекта. Деньги перечислят непосредственно вашим поставщикам товаров и услуг», – сказал Токтар Болысов.

    Исполняющий обязанности председателя правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Галым Курман отметил, что правила выплаты грантов в текущем году изменены в связи с высокой закредитованностью молодежи.

    «В прошлом году победителям конкурсов по проекту «Zhas Project» деньги выдавались наличными. К чему это привело? Кто-то купил IPhone, кто-то закрыл кредит. Я не знаю, на сколько процентов реализовали проект, но были факты нецелевого использования средств», – сказал Галым Курман.

    В ходе брифинга сообщалось, что прием заявок на конкурс завершается 10 августа.

    Проект «Zhas project» реализуется с 2017 года. Он нацелен на сокращение числа безработной молодежи и позволяет молодым людям приобретать жизненно важные навыки, которые они потом могут применять для того, чтобы достичь успехов.

    В феврале 2022 года подвели итоги реализации проекта в предыдущие годы.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    #Другие государственные органы #Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Изменены правила финансирования проекта «Zhas project»
    Безвозмездные гранты на 106 млн тенге получили атырауские предприниматели
    Зарплату преподавателям вузов увеличат с сентября
    Более 250 грантов на поддержку инициатив социально уязвимой молодежи предоставят в РК
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане