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    Гранты по госпрограмме «Еңбеқ» использовались в личных целях в Петропавловске

    17 Октября 2022, 15:32

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело в отношении специалиста Отдела занятости и социальных программ акимата города Петропавловска, которая занималась оформлением грантов по государственной программе «Еңбеқ 2017-2021», предназначенных для реализации бизнес-идей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    В ходе следствия установлено, что выделенные денежные средства участниками программы не получены и использованы лицами, причастными к совершению преступления в личных целях.

    По данному факту зарегистрировано досудебное расследование.

    Судом города Петропавловска в отношении подозреваемой применена мера пресечения «домашний арест» сроком до двух месяцев.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
    Акимат Минтруда РК Занятость Борьба с коррупцией Петропавловск
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