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    Гранты на реализацию инновационных проектов получили студенты вуза СКО

    14 Октября 2021, 20:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Трое студентов агротехнологического факультета Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева получили 1,4 млн тенге на реализацию своих проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы вуза, два проекта сейчас на стадии получения патентов.

    Студентка факультета Актоты Сайлаубай, обучающаяся по программе «Серпін», получила грантовое финансирование в размере 400 тысяч тенге. Она разработала технологию приготовления напитка из сыворотки, который богат аминокислотами и содержит биологически активные вещества. По консистенции и вкусу напиток похож на фруктовый йогурт.

    Такую же сумму на реализацию своего проекта получила студентка специальности «Технология продовольственных продуктов» Сымбат Сейтқасымова. Она создала натуральную пасту с содержанием горького шоколада и какао. Реализовывать продукты студентка планирует в готовом виде и как полуфабрикат.

    Третья студентка Шакиза Есим занимается выращиванием микрозелени в лаборатории факультета. На проект по выращиванию базилика, гороха и кинзы выделили грант в размере 600 тысяч тенге. На эти средства приобрели необходимое оборудование.

    Реализовывать продукцию девушки намерены сначала в студенческих столовых, затем выйти на местный рынок.

    Гранты студенты выиграли в конкурсе инновационных проектов в рамках пилотной программы от компании «Шеврон Мунайгаз Инк.» и офиса устойчивого развития Nazarbayev University.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Наука
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