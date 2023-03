Гранты на обучение в Гонконге получили 6 учеников костанайского лицея

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае 6 выпускников лицея «Білім- инновация» получили гранты на обучение в университетах Гонконга. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сразу 6 выпускников лицея получили гранты на бесплатное обучение в университетах Гонконга, которые входят в топ-100 лучших университетов мира. Максат Алпамысов (победитель олимпиад по математике), Арсений Самойленко (физика) и Диас Мысыр (физика) получили гранты в City University of Hong Kong, - сообщили в ведомстве. - Нурлан Базылтай (биология) - в Hong Kong University of Science and Technology. Двое выпускников могут выбирать место дальнейшего обучения из двух грантов: Ансар Саукынбай (русский язык) в City University of Hong Kong или The Polytechnic University of Hong Kong, а Асанали Бексултанов (физика) - в City University of Hong Kong или Hong Kong University of Science and Technology».

В успехах ребят отмечается и заслуга педагогов лицея, а именно учителей физики Канатова Раимбека и Серика Максата, учителя математики Сайдуали Дарына, учителя русского языка Сайран Сармановой и учителя биологии Нурдаулета Жунусбекова.

Большую помощь ребятам в поступлении в университеты оказал и профориентатор лицея Раимбек Канатов.

Костанайский лицей для одаренных учащихся славится уровнем подготовки школьников. За последние годы старшеклассники лицея становились постоянными победителями республиканских и международных научных состязаний и олимпиад.



Фото: пресс-служба управления образования Костанайской области