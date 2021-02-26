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    Гранты на обучение New York University Abu-Dhabi выиграли две школьницы из СКО

    26 Февраля 2021, 12:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Студенты 12 классов Назарбаев интеллектуальной школы города Петропавловска Асель Муканова и Нургуль Жумашева выиграли гранты на обучение New York University Abu-Dhabi, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования, выпускницы прошли серьезный отбор, который длился с ноября 2020 года. Заявки на него подали более 100 тысяч человек.

    «Грант покрывает стоимость обучения сроком на четыре года, медицинскую страховку, перелет, проживание и ежемесячную стипендию», - добавили в пресс-службе.

    Университет расположен в Объединенных Арабских Эмиратах. Вместе с университетом Нью-Йорка в Нью-Йорке и Шанхае он формирует Глобальную сеть университета Нью-Йорка. Первых 150 студентов он принял в сентябре 2010 года. В университете преподают гуманитарные, естественные науки и инженерию.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Вузы
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