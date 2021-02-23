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    Гранты Нью-Йоркского университета в Абу-Даби получили выпускники карагандинской НИШ

    23 Февраля 2021, 22:28

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учащиеся 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Гульсим Азирахмет и Улан Кундизбай стали обладателями полных грантов от Нью-Йоркского университета в Абу-Даби. В вузе выпускники будут изучать инженерию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выбор Гульсим пал на авиаинженерию. В будущем она мечтает создать систему, которая поможет предотвращать авиакатастрофы.

    «Я думаю, что знания, полученные в бакалавриате, помогут мне понять структуру самолёта и алгоритм создания автоматизированных систем. Поскольку Нью-Йоркский университет в Абу-Даби является отличным местом для изучения авиаинженерии и уже преуспел в автоматизации, обучаться там - хорошая возможность, чтобы изучить механику и инженерное дело и внести свой вклад в аэрокосмическую безопасность», - говорит Гульсим.

    Улану всегда нравилась физика. В университете он планирует углубить свои знания и навыки в этой области.

    «Я хочу стать инженером, но конкретную сферу выберу во время обучения в университете. Инженерия важна для общества, так как инновации и изобретения облегчают жизнь людей и двигают человечество вперёд», - отметил он.

    Нью-Йоркский университет открыл свой филиал в Абу-Даби в 2010 году. Университет каждый год ищет одарённых студентов по всему миру и обеспечивает им финансовую поддержку в виде различных стипендий и грантов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Вузы Регионы Молодежь
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