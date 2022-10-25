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Гранты для военнослужащих РК: Минобороны и вузы подписали соглашение

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Октября 2022, 19:20
Гранты для военнослужащих РК: Минобороны и вузы подписали соглашение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы во Дворце Республики состоялась встреча министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с ректорами высших учебных заведений. В мероприятии приняли участие главный военный прокурор Дастан Секенов, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Руководитель оборонного ведомства поздравил присутствующих с национальным праздником – Днем Республики. Он подчеркнул важность принятия Декларации о государственном суверенитете, провозгласившей создание демократического социального правового государства, независимое развитие, неделимость и неприкосновенность его территории.

Свой вклад в укрепление государственности, в военно-патриотическое воспитание молодежи вносят Вооруженные силы и образовательные учреждения. Совместный проект Министерства обороны и вузов страны по предоставлению возможности получения бесплатного высшего образования военнослужащим, отслужившим положенный срок, будет также способствовать повышению престижа воинской службы.

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«Подписанные соглашения один из механизмов социализации военнослужащих после армии. Во-первых, в вузы придут те, кто проявил себя на службе с лучшей стороны, прошел тщательный отбор. Во-вторых, в учебных заведениях появятся молодые люди, получившие закалку в армии. Сильные, выносливые, дисциплинированные ребята станут для студентов примером мужества и самостоятельности в построении личной карьеры», – отметил преимущества руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в соглашении, которое подписали руководители более 50 вузов, определены направления сотрудничества, а также количество ежегодно выделяемых мест для получения бесплатного образования лицам, отслужившим срочную воинскую службу.

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Договоренности начнут действовать с 2023 года. Предоставление образовательных льгот отслужившим гражданам повысит мотивацию к воинской службе.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным Центральным ансамблем Министерства обороны Республики Казахстан.

Ранее, в соответствии с инициативами Министерства обороны, было предложено предоставлять всем гражданам , отслужившим срочную воинскую службу, возможность поступления на обучение в вузы на платной основе в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы по результатам собеседования без учета ЕНТ, а лучшим военнослужащим срочной службы после увольнения в запас предоставлять бесплатное обучение в вузах. Причем поступить они смогут в течение календарного периода, то есть, например, после демобилизации осенью. Это было поддержано большинством вузов страны.

Позже был рассмотрен порядок отбора военнослужащих РК для поступления в вузы по гранту.

В Министерстве обороны рассчитывают, что в год вузы будут предоставлять не менее 3 тысяч грантов. Таким образом, каждый десятый солдат-срочник получит возможность поступить на бесплатное обучение.

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Фото: gov.kz


Образование   Вузы   Минобороны РК  
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