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    Гранты для развития внутреннего туризма выделяют в Актюбинской области

    9 Июня 2022, 00:31

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Пандемия коронавируса показала необходимость развития внутреннего туризма в Актюбинской области. В этих целях с 2020 года были актуализированы все туристические маршруты Актюбинской области. Вопрос развития внутреннего туризма обсудили на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе с целью развития туризма активно реализуют меры государственной поддержки. Так, в 2020 году в рамках «Дорожной карты бизнеса» выделено 5 грантов для субъектов туристической отрасли, в текущем году будет предоставлен еще один грант. К 5 субъектам предпринимательства в рамках данной государственной программы подвели инфраструктуру.

    Также в 2021 году в аэропорту Актобе открыли туристско-информационный центр Visit Aktobe, где каждый желающий может получить полную информацию о местных туристических продуктах и достопримечательностях.

    «Есть положительные результаты принятых мер. К примеру, в текущем году в Yurta Park будет открыт аквапарк, у Волчьего водопада в текущем году организован глэмпинг. Шаг за шагом развивается необходимая инфраструктура на туристических объектах», - сказал руководитель управления предпринимательства Нурхан Тлеумуратов.

    Также на совещании обсудили вопрос ремонта и строительства дорог, входящих в туристические маршруты. Аким области Ондасын Уразалин отметил, что внутренний туризм может стать одним из действенных инструментов стимулирования экономики в регионе, поэтому важно обеспечить комфортный и безопасный проезд к туристическим объектам.

    К примеру в этом году будет отремонтирована дорога до села Алтай батыр Байганинского района, рядом с которым расположена одна из достопримечательностей региона - песчаная долина Аккумсагыз.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Туризм
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