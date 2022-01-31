Гранты бизнесменам в размере от 2 до 5 млн тенге выдадут в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 21 февраля по 25 февраля стартует приём документов на госгранты по программе «ДКЗ-2025» для предпринимателе в возрасте до 29 лет (включительно), во втором полугодии – все желающие без ограничения возраста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«21 февраля по 25 февраля 2022 года стартует приём документов на государственные гранты в рамках программы «Дорожной карты бизнеса-2025». Финансовую поддержку от государства в размере от 2 до 5 миллионов тенге могут получить молодые предприниматели в возрасте до 29 лет (включительно)», - рассказали в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

В 2022 году заявки на участие в конкурсе будут приниматься только онлайн - через портал qoldau.kz, отметили в УПИИР. Входить на портал можно через электронную цифровую подпись. Все документы должны быть приложены в PDF-формате. Обязательными условиями получения гранта станет новизна бизнес-идеи (инновационность) и создание новых рабочих мест, а также софинансирование в размере 10 % от гранта.

Претендендовать на грант могут представители малого бизнеса, в том числе начинающие молодые предприниматели на безвозмездной основе в приоритетных секторах экономики, которые утверждены постановлением Правительства.

«При подаче заявки претенденты должны предоставить соответствующий бизнес-план, документы, подтверждающие наличие софинансирования в размере не менее 10% от объёма гранта, справку о средней численности наёмных работников, копию уведомления о регистрации предпринимателя со сведениями об осуществлении деятельности в приоритетных отраслях экономики: документ, подтверждающий наличие у заявителя статуса отнесения к социально-уязвимым слоям населения (при наличии); копию документа, подтверждающего прохождение предпринимателем обучения в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» и/или программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» со сроком давности не более 2 лет (при наличии)», - отметили в управлении.

Конкурс, отметили в управлении, проводится для молодых предпринимателей в возрасте до 29 лет. Но во второй половине года управление предпринимательства планирует провести и второй конкурс - для всех желающих без ограничения возраста.