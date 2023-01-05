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    Гранты акима на обучение творческим специальностям выделят в СКО

    5 Января 2023, 18:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области выделят гранты акима для обучения в вузах по творческим специальностям. Заместитель главы региона Даурен Жандарбек на брифинге отметил, что планируют подготовить около 100 дипломированных специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Д.Жандарбека, с 2020 года поэтапно повышают заработную плату работникам сферы культуры. К 2025-му году она вырастет в два раза.

    «За счет местного бюджета нашим артистам областных театров и филармонии из числа творческого состава дополнительно идут стимулирующие надбавки в размере до 50% от оклада за профессиональное мастерство», - добавил замакима области.

    В регионе находятся 602 объекта культуры. За последние три года на развитие отрасли из бюджета выделили более 25 млрд тенге. За этот же период реализовали 84 проекта на общую сумму 8,6 млрд тенге.

    «Ряд проектов в этом году мы приурочим к 130-летию великого поэта Магжана Жумабаева и дадим старт новым имиджевым проектам. Среди которых международный фестиваль молодежи тюркских стран «Мен жастарға сенемін», международный фестиваль «Qyzyljar Music fest» и международный фестиваль классической музыки», - сообщил Д.Жандарбек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Культура Акимат
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