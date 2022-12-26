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    Грант в вузе за миллион тенге пообещала мошенница жительнице Туркестанской области

    26 Декабря 2022, 11:11

    ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - На 1 млн тенге обманула сельчанку аферистка в Жетысае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Жетысайский районный отдел полиции обратилась жертва мошенничества. Сельчанка сообщила о некой знакомой, войдя в доверие, она пообещала устроить ее дочь на грант в вуз и выманила 1 000 000 тенге.

    Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Жетысайские стражи порядка провели оперативные мероприятия с целью раскрытия преступления и задержания подозреваемой. В результате сотрудники полиции установили безработную жительницу Шымкента.

    Как выяснилось, злоумышленница приехала погостить в Жетысайский район. Полученные путем мошенничества деньги она потратила на собственные нужды.

    Полицейские продолжают выяснять причастность подозреваемой к другим преступлениям.
    Туркестанская область Борьба с преступностью Мошенничество
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