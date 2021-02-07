Грант в размере 50 млн тенге выиграла преподаватель вуза СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области доцент кафедры «Математика и информатика» Kozybayev University , доктор PhD Светлана Луцак выиграла грант на фундаментальные исследования в области универсальной алгебры и теории решеток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы вуза, грант в размере 50,6 млн тенге рассчитан на три года. Именно столько времени С. Луцак будет реализовывать свой проект.

«Ожидаемым результатом являются теоремы о нетривиальных свойствах исследуемых решеток, об изоморфизме определенных решеток. Несмотря на то, что проблема была поставлена давно и изучение решеток (квази)многообразий интенсивно производилось в течение нескольких десятилетий в ряде стран (Кыргызстан, Польша, Россия, США), эффективных подходов к ее решению до сих пор найдено не было. Работа Светланы Луцак носит теоретический характер. Полученные в рамках проекта результаты будут использованы для дальнейшего изучения решеток (квази)многообразий. И могут быть применены в таких смежных областях как теория моделей, теория вычислимости, дискретная математика, информатике и биологии», - отметили в пресс-службе.

Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых на 2021-2023 годы проводил Комитет науки по приоритетным направлениям. Заявки подавали ученые из ведущих университетов, исследовательских центров и институтов Казахстана. Чтобы получить грант, нужно было подтвердить актуальность научных изысканий, обосновать практическую значимость.



